Il giornalista Antonello Valentini, in un post pubblicato su Facebook, ha tirato una frecciatina alla Roma ed a Malagò

La Roma, tra crisi societaria, licenziamenti e risultati abbastanza deludenti, non sta sicuramente passando un periodo facile.

Antonello Valentini, giornalista ed ex membro della Figc, ha punzecchiato sia la società giallorossa, sia l’attuale presidente del CONI, Giovanni Malagò, noto tifoso romanista. Su un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, Valentini ha scritto:

«Roma in crisi, si allontana la Champions League. Senza società non c’è una grande squadra: solo Malago’ può salvarla. Solo lui può risolvere a questo punto la crisi nera della Roma che vede allontanarsi la qualificazione Champions, a 9 punti dal quarto posto dell’Atalanta: Giovannino Malago’, l’intraprendente presidente del CONI, antico tifoso giallorosso,non potrà tirarsi indietro.

Del resto, senza una grande società non c’è una grande squadra : tra avventurieri e cowboy, Malago’ è chiamato dal popolo romanista a un intervento autorevole e decisivo per rimettere in piedi la Roma.

Se ne sta già occupando da tempo, con scarso successo e dietro le quinte (come il ruolo gli impone), ma è arrivato il momento di gettare in campo il suo cuore giallorosso.Al cuore -com’è noto- non si comanda».