Valentini: «Per Lazio contro l’Inter può essere la partita della svolta»

Le parole dell’ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha commentato la partita di sabato sera tra i nerazzurri e i biancocelesti

In vista della partita di sabato tra Lazio e Inter, Antonello Valentini (ex dirigente della FIGC) ha parlato ai microfoni di TMW.

«Spero che il pubblico non fischi Inzaghi, ma anzi gli faccia un grande applauso, perché ha fatto crescere la squadra negli ultimi anni. E’ una partita con tante motivazioni, Sarri deve cominciare a dimostrare che le sue idee e progetto di calcio danno risultati concreti. Per la Lazio può essere la partita della svolta. Perdere sarebbe una ulteriore mazzata. Non vorrei che poi succeda come con la Juve, quando disse che i giocatori non lo capivano».