Valentin Carboni, stagione finita? Le condizioni dell’ex obiettivo della Lazio

Stagione finita per Valentin Carboni? Brutto infortunio per l’ex obiettivo di calciomercato della Lazio: le condizioni

Brutto infortunio per Valentin Carboni: confermata la rottura del legamento crociato anteriore del crociato sinistro. Il talento di proprietà dell’Inter, trasferitosi in prestito in estate all’Olympique Marsiglia e che piaceva anche al calciomercato Lazio, ha riscontrato il problema mentre si trovava nel ritiro della nazionale Argentina. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno dato una delle peggiori notizie per il talento classe 2005.

In attesa di rivederlo presto in campo, lo stesso club nerazzurro ha voluto mandare al talento argentino un messaggio di auguri e speranza, postato sui loro profili social: «Forza Valentin, Ti aspettiamo più forte di prima». Queste sono le parole della società, sperando che possano dare forza al ragazzo per riprendersi quanto prima possibile.