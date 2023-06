Uruguay vince il mondiale Under 20, la gioia di Vecino sui social – FOTO

Uruguay, il centrocampista della Lazio esulta per la vittoria di ieri della sua nazionale del mondiale giovanile e lo esterna sui social

Ieri sera si è concluso il mondiale Under 20 che ha visto come finaliste l’Italia e l’Uruguay, la quale ha avuto la meglio sulla nazionale azzurra vincendo per 1-0. Ad esternare la sua gioia per la vittoria della nazionale sudamericana ci pensa Vecino, il quale sui social rilascia questo post