Upamecano, non c’è pace per il francese: il difensore dopo la Lazio ricommette lo stesso errore in campionato

Upamecano, il difensore francese ricommette lo stesso errore durante la gara con il Bochum che ha sancito la sconfitta del Bayern

Il momento del Bayern Monaco è veramente delicato, la squadra bavarese non riesce più a vincere. Dopo la sconfitta in Champions con la Lazio, ha perso in campionato con il Bochum e uno dei protagonisti della gara è stato anche questa volta Upamecano. Il difensore francese ha commesso durante il match lo stesso errore che ha permesso ai biancocelesti di vincere, ossia il calcio di rigore e questa volta era entrato a partita in corso, e anche questa volta ha lasciato la squadra in dieci essendo stato espulso.