UnFantacalcioAlCoronaVirus: l’iniziativa dei Fantallenatori

Emergenza Coronavirus, il calcio si ferma e i Fantallenatori rispondono con una lodevole iniziativa: i dettagli

L’Italia sa unirsi anche, e soprattutto, nei momenti di buio. Una macchina di solidarietà che sovrasta l’egoismo del singolo e torna a dare speranza. Nelle ultime settimane, sono partite tante iniziative benefiche volte a finanziare il potenziamento degli ospedali con nuovi macchinari, per fronteggiare l’Emergenza Coronavirus.

A queste si è unita quella di molti Fantallenatori. Il campionato resterà fermo fino a data da destinarsi, così come lo lo sarà il passatempo più diffuso tra gli appassionati: il Fantacalcio.

Come si legge su Fantacalcio.it, all’emergenza si è risposto con una collaborazione con DiamoUnaMano ONLUS e lper raccogliere fondi da devolvere alla Regione Campania.

QUI PER CONTRIBUIRE