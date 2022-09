Under 18, tre biancocelesti convocati dalla Nazionale

Il c.t. della Nazionale Under 18 Franceschini ha convocato in azzurro tre calciatori della Lazio per i prossimi impegni

Saranno tre i giovani calciatori della Lazio a prendere parte ai prossimi impegni della Nazionale Under 18 di Franceschini. Questo il comunicato del club biancoceleste.

CONVOCATI – «Prosegue l’ottimo momento del Settore Giovanile biancoceleste che colleziona altre tre convocazioni in Nazionale. In vista del doppio impegno che vedrà impegnata l’ Italia Under 18 contro la Serbia, in programma il 21 e il 24 settembre a L’Aquila, il Tecnico Federale Daniele Franceschini ha infatti convocato il portiere Federico Magro, il difensore Alessandro Milani e il centrocampista Antonio Troise».