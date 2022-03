Under 18 Canada, convocato il giovane biancoceleste Abatneh

Il Canada Under 18 ha convocato in Nazionale il giovane biancoceleste Abatneh

Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato la convocazione nella Nazionale Under 18 del Canada del giovane Abatneh.

IL COMUNICATO – «In occasione della qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA maschile Under 20 che si terrà in Honduras dal 18 giugno al 3 luglio è stato organizzato un training camp in collaborazione con la Federazione Costaricana. Ritiro che sarà caratterizzato anche da due amichevoli internazionali.

Per questo training camp la nazionale canadese ha convocato il biancoceleste Under 18 Noah Abatneh. Il ritiro si terrà a San Jose in Costa Rica, dove verrà selezionata la rosa definitiva di 23 giocatori. Il training camp inizierà il 10 aprile e si concluderà il 21 aprile».