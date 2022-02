Under 17 Lazio, tre giocatori biancocelesti pre-convocati in Nazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre giocatori dell’Under 17 della Lazio sono stati pre convocati in Nazionale dal tecnico federale Bernardo Corradi

Ancora una chiamata in Nazionale per i calciatori del settore giovanile della Lazio. In vista della doppia amichevole tra le selezioni Under17 di Italia e Turchia, il Tecnico Federale Bernardo Corradi, ha infatti pre convocato tre biancocelesti.

Si tratta del centrocampista Antonio Troise e dei difensori Alessandro Milani e Giordano Cannatelli.