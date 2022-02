Under 16, due biancocelesti convocati in Nazionale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Una grande opportunità per due giocatori dell’Under 16 della Lazio, convocati per il raduno della Nazionale

Buone notizie e grandi opportunità per due giocatori dell’Under 16 della Lazio, convocati per il raduno della Nazionale. Questo il comunicato della società biancoceleste:

«Ancora due chiamate in Nazionale per il settore giovanile biancoceleste a testimonianza dell’ottimo momento del vivaio capitolino. In vista del raduno della selezione Under 16, in programma a Novarello dal 25 al 27 febbraio, il Tecnico Federale Daniele Zoratto ha convocato due giovani aquile: si tratta del centrocampista Valerio Gelli e dell’attaccante Federico Serra».