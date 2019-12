Under 14, vittoria della Lazio grazie a Barone e Gelli

Under 14, vittoria per la Lazio di Gonini che ieri ha battuto il Giardinetti con le reti di Barone e Gelli fissando il punteggio sul 2-0

Quattordicesima giornata di campionato per la selezione Under 14 della Prima Squadra della Capitale. La formazione biancoceleste guidata da Simon Gonini, nel campionato di categoria Elite, ha affrontato nel pomeriggio di ieri il Giardinetti.

La compagine laziale si è portata in vantaggio nel match dopo appena sette minuti di gioco con Barone che, in questo modo, ha permesso alla Lazio di approdare all’intervallo avanti di una rete. Nella ripresa, a cinque minuti dall’inizio della frazione, è stato Gelli a siglare il gol del doppio vantaggio laziale concludendo l’incontro proprio sul 2-0 per i biancocelesti.