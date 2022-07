Un tifoso a Caicedo: «Torna alla Lazio!». La risposta dell'attaccante...- FOTO

Felipe Caicedo è rimasto nel cuore di tutti i tifosi della Lazio: ecco il siparietto social con un tifoso biancoceleste

Felipe Caicedo è rimasto nel cuore di tutti i tifosi della Lazio che tanto hanno sofferto per l’addio dell’attaccante ecuadoriano. Le dimostrazioni di affetto non sono mai mancate, sui social e non solo per un giocatore che ha dato tutto per la Lazio.

L’ultima in ordine temporale appartiene ad un utente, che su Twitter ha invitato Caicedo a tornare per ricoprire il ruolo di vice Immobile. Immediata la risposta del Panterone che ha risposto: «Mi vengono i brividi».