Gli Ultras Lazio si presentano, corteo a Ponte Milvio prima del Bologna

Gli Ultras Lazio si presentano: domani un corteo partirà da Ponte Milvio fino alla Curva Nord, prima della gara col Bologna

Un corteo come battesimo. Così domani si presenteranno i nuovi Ultras Lazio. Una nuova veste, un nuovo nome, un nuovo ciclo: tutti riuniti dallo stesso striscione, una grande muro biancoceleste. Domani il passaggio di testimone tra passato e futuro, dagli Irriducibili al nuovo gruppo.

L’appuntamento – come riporta Roma Today – è per le 12 a Ponte Milvio, da lì poi partirà un grande corteo fino alla Curva Nord. Una marcia compatta che è destinata ad essere ricordata per moltissimi anni, come quella di San Benedetto del Tronto, nell’ormai 1987.