Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 15.11 – Diritti TV – Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona hanno una inviato una lettera alla Lega Serie A e agli altri 13 club. In questa lettera viene ribadito il no all’ingresso dei fondi d’investimento chiedendo che si decida prima sulla cessione dei diritti tv.

Ore 14.44 – Genoa, le parole di Ballardini – Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma: «E’ stata una partita complicata sia per noi che per loro. Noi non siamo stati bravi nell’ultimo passaggi. Noi abbiamo fatto una buona partita».LE SUE PAROLE

Ore 14.33 – Roma, il commento di Fonseca – Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 sul Genoa: «Abbiamo affrontato una buona squadra. Mi aspettavo che avrebbe pressato più alti. Penso che abbiamo fatto girare la palla lentamente, senza grande profondità ma abbiamo vinto bene». LE SUE PAROLE

Ore 13.23 – Coppa Italia, la sede della finale – La finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta si giocherà all’Olimpico di Roma: si attende solo l’ufficialità della Lega.

Ore 12.15 – Napoli, torna Osimhen – Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Bologna. Torna Osimhen dopo l’infortunio alla testa. Ce la fa anche Bakayoko dopo i sintomi influenzali accusati ieri.

Ore 11.33 – Il Covid non fermerà la Serie A – Gabriele Gravina ha escluso la possibilità che il calcio possa fermarsi nuovamente a causa del Covid-19: «No. La terza ondata con la nuova variante colpisce i giovani, e questo ci preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi».

Ore 10.00 – Le intenzioni di CR7 – Cristiano Ronaldo ha preso parte a uno spezzone di partita di Juventus-Lazio, ma le intenzioni del portoghese erano altre

Ore 9.20 – Juve Lazio senza bomber: se una sera Ronaldo e Immobile stanno a guardare – Juve trascinata da Morata, Lazio illusa da Correa. All’Allianz doveva essere sfida nella sfida tra Ronaldo e Immobile che invece rimangono a guardare. L’editoriale

Ore 9.00 – Qual. Mondiali, il Sudamerica si ferma causa Covid: i club italiani sorridono – A causa di una nuova ondata di Covid-19, sono state rinviate le Qualificazioni Mondiale in Sudamerica. Tanti calciatori rimarranno così nelle rispettive squadre in Italia. Chi resta

Ore 8.40 – Inter Atalanta, Conte vs Gasperini: sfida tra idee di gioco comuni – Lunedì sera si affrontano Inter e Atalanta, con Conte e Gasperini che hanno più di una similitudine nel loro gioco. La notizia

Ore 8.20 – La proposta di Gravina: «Utilizziamo il calcio per vaccinare l’Italia» – In una intervista al Corriere dello Sport, il presidente della FIGC ha parlato della possibilità di usare il calcio per vaccinare la popolazione. Le parole