Ore 11.30 – Pallotta contro Monchi – L’ex presidente della Roma James Pallotta ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato anche del suo rapporto con Monchi. Le sue parole riprese da Pagine Romaniste: «Ci incontrammo a Londra diverse volte. Il primo incontro fu con Franco Baldini: nella sua shortlist Monchi non c’era. Mi prendo tutta la colpa di essermi fottuto da solo. Ünder e Kolarov sono stati buoni acquisti, ma ci sono stati errori costosi. Io ero un buon trader perché facevo le cose con la mia testa, anche se i miei analisti dicevano qualcosa di diverso. Ho commesso alcuni errori ma l’obiettivo è fare bene più di quanto fai male. Ma dovevo fidarmi. Sono rimasto a guardare e fu un errore. Non accettava aiuti esterni, dopo un mese era chiarissimo. Sentiva di dover dimostrare che era Monchi, che non avrebbe ascoltato nessuno o considerato i nostri dati. Niente. Zero. L’altro errore che ho fatto è che, beh, avrei dovuto realizzare che si chiama da solo Monchi… è come chiamarsi da soli Madonna. Doveva essere un allarme. Piano B? Non puoi avere un piano B se non hai un piano A. E non penso che avesse un piano A».

Ore 10.50 – I dilemmi di Conte – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte sarà costretto a effettuare dei cambi a centrocampo rispetto alla gara contro il Bologna. Ecco le soluzioni

Ore 10.30 – Il rammarico di Ranieri – Claudio Ranieri, ai microfoni di Radio Anch’io sulle onde di Radio Uno, ha fatto il punto sulla Sampdoria dopo il pareggio contro il Milan: «È stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l’uomo in meno alla fine». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24

Ore 9.35 – Inter, la richiesta di Maksimovic – Valutazioni in corso da parte dell’Inter circa l’acquisto a parametro zero di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli. Secondo Calciomercato.com, Maksimovic avrebbe già comunicato all’Inter la sua richiesta d’ingaggio: 2 milioni a stagione. Richiesta al vaglio della dirigenza nerazzurra.

Ore 9.15 – Ibra vicino alla firma – Rinnovo Ibrahimovic: countdown iniziato. Il gigante svedese è molto vicino a trovare l’accordo per il rinnovo con i rossoneri.

Ore 8.22 – Napoli, contatti cn Schouten – Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, il centrocampista olandese del Bologna Jerdy Schouten rappresenta un obiettivo sensibile di mercato per il Napoli. Ad oggi ci sono stati contatti frequenti tra Giuntoli e l’entourage del giocatore. Il Napoli è disposto a raddoppiargli l’attuale ingaggio (500mila euro).

Ore 8.01 – Roma, nessuna tensione – Nessun episodio di tensione in casa Roma tra il tecnico Paulo Fonseca e la squadra. A riferirlo è l’Ansa tramite una nota divulgata dalla società giallorossa: «La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l’allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontà della società è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League».