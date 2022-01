Ultime Notizie Serie A: Serra fa discutere, Agnelli inviperito con Dybala

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 10.05 – Juventus, caso Dybala: anche Agnelli ed Elkann scontenti del gesto della Joya – In casa Juventus anche il presidente Agnelli ed Elkann sarebbero rimasti delusi dal gesto di Dybala dopo il gol all’Udinese. La notizia

Ore 9.15 – Sampdoria, la lettera di D’Aversa: «Speravo di farcela, non mi è stato concesso» – L’ormai ex allenatore della Sampdoria D’Aversa ha scritto una lettera ai tifosi blucerchiati. La lettera

Ore 8.40 – Serie A, il tetto dei 5mila spettatori non funziona: a febbraio si torna al 50% – Il limite dei 5mila spettatori non funziona in Serie A, si va verso il ritorno della capienza al 50% a febbraio. La notizia

Ore 8.20 – Milan-Spezia: il gol di Messias, la sfiga di Serra e le sliding doors Scudetto – I minuti di recupero di Milan-Spezia sconvolgono il piano sorpasso: gli errori rossoneri e il fischio di Serra sliding doors Scudetto. L’editoriale