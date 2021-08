Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.00 – Lazio, Acerbi racconta Sarri – Il difensore biancoceleste ha parlato del nuovo tecnico: «Le sedute sono molto intense e molto diverse dal lavoro di Inzaghi. Mi piace moltissimo, lo dissi al mister quando mi chiamò. Siamo tutti entusiasti, carichi per la nuova stagione. Con lui siamo felici, lo seguiamo a spada tratta, quindi per noi è ottimo. Lui vuole una linea a quattro molto stretta. Dobbiamo essere precisi nei movimenti. È molto meticoloso ed è questo che fa la differenza in campionato. Sono contento di fare questo lavoro, perché mi piace migliorarmi. Bisogna lavorare per avere i giusti automatismi tutti insieme». Le dichiarazioni

Ore 12.45 – Genoa, Sirigu si presenta – Le prime impressioni del nuovo portiere rossoblù: «Io mi sento portiere a prescindere. Poi le scelte fanno parte della nostra vita e non verranno mai messe in discussione. In questo punto della mia carriera vivo molto di sensazioni, stimoli e motivazioni e quello che mi ha dato la spinta a scegliere questa avventura è il fatto che mi sono sentito voluto, benvoluto e ricercato. Non è stata una scelta di comodo per loro né per me e mi ha dato l’entusiasmo a fare questa scelta. Ho avuto la fortuna di vestire altre maglie importanti e continuare questa scia di squadre importanti dà un tocco in più alla mia carriera». La conferenza stampa completa

Ore 12.00 – Milan, Diogo Dalot non dimentica – Viaggio nei ricordi per il terzino portoghese del Manchester United: «Penso di essere stato uno dei pochi giocatori della rosa del Milan a essere disponibile per tutte le partite della stagione e per me è stata un’ottima cosa, oltre ovviamente ai minuti e alle partite che ho giocato, che sono state tante. E’ stato tutto perfetto. Ho incontrato persone molto brave nel club, persone molto brave in città ed è stato fantastico. La possibilità di giocare in un altro campionato mi ha portato cose molto buone, non solo per il calcio ma anche per la mia vita. L’esperienza è stata fantastica, sono molto contento di quello che ho fatto la scorsa stagione». Le sue parole

Ore 11.00 – Sampdoria, parla Gabbiadini – L’attaccante blucerchiato ha fatto il punto della situazione: «È arrivato un nuovo direttore, abbiamo un presidente che fa sempre ottime squadre. Se arriveranno calciatori forti bene, altrimenti continueremo come abbiamo sempre fatto. Cessioni? Non è mio compito parlare di mercato. Ceto, se dovesse andare via qualcuno mi spiacerebbe, perché questo è un bel gruppo. Il prossimo sarà un campionato duro, avremo un avvio complicato. E lì dovremo conquistare qualche punto che ci dia fiducia». Le dichiarazioni complete

Ore 10.05 – Conferenza stampa Arnautovic: «Il Bologna mi ha ridato la voglia di giocare a calcio» –Il neo acquisto del Bologna Marko Arnautovic si è presentato in conferenza stampa. Le parole

Ore 9.15 – Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? C’è sempre l’ombra del PSG: la situazione – Cristiano Ronaldo non sarebbe ancora convinto di restare alla Juventus e sarebbe stuzzicato dal PSG: le ultime sul futuro del portoghese

Ore 8.40 – Pessina: «Mancini ci ha fatto diventare un gruppo. Scudetto Atalanta? Vogliamo migliorarci…» – Matteo Pessina ha parlato del magico Europeo con l’Italia e degli obiettivi con l’Atalanta. L’intervista

Ore 8.20 – Riapertura stadi Serie A, i club attendono il Governo: oggi incontro Gravina-Vezzali – I club di Serie A attendono la decisione del Governo sulla riapertura degli stadi. Oggi in programma un incontro tra Gravina e Vezzali. La notizia