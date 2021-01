Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Mandzukic termina le visite mediche – Dopo i test sanitari e l’idoneità sportiva conseguita, il croato ha terminato le visite mediche. IL VIDEO

Ore 13.30 – Lazio, buone notizie per Inzaghi – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del match di Coppa Italia contro il Parma: Fares e Correa si allenano in gruppo. Le ultime.

Ore 13.00 – Arbitro Supercoppa Italiana – È stato reso noto l’arbitro che dirigerà la sfida del Mapei Stadium tra Juventus e Napoli, ecco chi sarà.

ore 12.30 – Juve-Inter, il duro commento di Sacchi – L’ex ct della Nazionale ha commentato così la partita di San Siro: «L’Inter giocava contro nessuno. E non bisogna dare la colpa ad Andrea Pirlo. Per gli allenatori la cosa peggiore non è non avere dei giocatori perché infortunati. La cosa peggiore è non avere una squadra che abbia motivazioni, entusiasmi. Con l’Inter poteva finire in una goleada. Questa è una partita molto importante per l’Inter, perché hanno vinto con merito. E quando vinci con merito è una vittoria nobile».

Ore 12.00 – Lazio, si avvicina il rinnovo di Tare – Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Igli Tare con la Lazio. Le ultime.

Ore 11.30 – Milan, i convocati per la sfida al Cagliari – Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori che stasera saranno utilizzabili per la sfida al Cagliari. Ecco chi non ci sarà.

Ore 11.00 – Inter, a marzo si cambia nome e logo – Non ci sarà più la F.C. Internazionale Milano, o almeno non avrà più questo nome. A partire da marzo, come riporta Il Corriere della Sera, la società nerazzurra cambierà nome e stemma. Si chiamerà Inter Milano con l’addio anche al classico logo disegnato da Giorgio Muggiani. A sotituirlo uno stemma minimal riconoscibile nelle lettere IM che richiamano il mantra “I’m Milano”.

Ore 09.30 – Milan, visite mediche per Mandzukic – Si sta per concretizzare il passaggio di Mario Mandzukic al Milan. Il centravanti croato, svincolato, è arrivato ieri sera in Italia ed oggi svolge le visite mediche per poi firmare il contratto con i rossoneri. LE IMMAGINI

Ore 09.00 – Infortunio Petagna, Gattuso pensa al piano B – La Gazzetta dello Sport è dubbiosa in vista della Supercoppa contro la Juventus: in caso di forfait le alternative sono due; una porta al grande ex Llorente in posizione di centravanti mentre l’altra contempla lo spostamento di Lozano al centro.

Ore 08.30 – Esonero Giampaolo: ecco Nicola. Tutti i dettagli – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata un’intesa lampo tra la dirigenza granata e quello che sarà il nuovo tecnico, ovvero Davide Nicola. Per l’ex calciatore granata contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’ok avuto dopo pochi secondi al telefono.