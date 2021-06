Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11:30 Germania, cresce la tensione: rissa sfiorata in allenamento –La Germania deve fare i conti con la pressione del debutto contro la Francia, cresce l’attesa e si scaldano gli animi anche dentro lo spogliatoio. Continua a leggere

Ore 11:00 Gabriel Jesus Juve, arriva la decisione di Allegri: le ultime – La Gazzetta dello Sport continua a rilanciare il nome di Gabriel Jesus in ottica Juve. L’attaccante brasiliano sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri, a maggior ragione se dovesse sostituire un Cristiano Ronaldo in partenza da Torino.

Ore 10:30 Udinese, Gotti: «Mourinho e Sarri arricchiscono la Serie A. Sulla Nazionale…» clicca per leggere l’intervista completa

Ore 10.00 – Parla Matarrese – L’ex presidente della FIGC ha parlato a 360° sullo stato del calcio italiano. Le sue parole.

Ore 9.45 – Kjaer capitano del Milan? – Il club rossonero pensa a dare la fascia al difensore danese dopo il gesto nei confronti di Eriksen. I dettagli.

Ore 9.30 – Le parole di De Zerbi – L’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole.

Ore 9.15 – Iachini è il preferito di Ferrero – Potrebbe essere Beppe Iachini il prossimo allenatore della Sampdoria. L’ex viola balza in pole. I dettagli.

Ore 9.00 – Capozucca fa il punto – Il direttore sportivo del Cagliari fa il punto sul mercato in entrata e in uscita in casa rossoblù. Le sue parole.

Ore 8.45 – La Figc pensa ai corsi di primo soccorso per i giocatori – Dopo quanto accaduto in Danimarca-Finlandia, la FIGC starebbe pensando a dei corsi di primo soccorso per i giocatori. I dettagli.

Ore 8.30 – Malore Eriksen, gli esperti – La Gazzetta dello Sport ha intervistato una squadra di esperti per provare a fare luce su quanto accaduto a Christian Eriksen. Le loro parole.

Ore 8.20 – Le parole dell’agente di Eriksen – Martin Shoots ha parlato delle condizioni del centrocampista danese. Le sue parole.