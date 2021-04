Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.20 – Crotone, Cosmi e il suo futuro – Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico.

Ore 13.00 – Fiorentina, Commisso non si sbilancia sul nuovo tecnico – Rocco Commisso parla del finale di stagione della Fiorentina: ecco le dichiarazioni del patron viola sulle ultime gare e sul tecnico

Ore 12.20 – Fiorentina, Iachini in conferenza stampa – Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Le sue parole

Ore 12:00 – Inter, dirigenza al completo ad Appiano – Steven Zhang è presente ad Appiano Gentile dove oggi incontra la squadra e pranzerà anche con i calciatori. Dopo di lui sono arrivati in rapida sequenza anche Marotta e Antonello, Zanetti e Baccin. Incontro dunque a livello societario per il futuro della squadra e grande vicinanza per il presente

Ore 11:00 – Verona, Juric in conferenza stampa – Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha risposto alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club, ecco le sue parole.

Ore 10:00 Inter, Zhang è a Milano: oggi il pranzo con i giocatori –Il ritorno di Steven Zhang. Sono passati sette mesi e se n’è parlato molto, ma alla fine il più giovane presidente della storia dell’Inter non ha abbandonato il club e tra poche ore pranzerà con staff e giocatori prima della partenza per Crotone. La notizia

Ore 9:30 Calciomercato Fiorentina, in estate saluterà anche Pezzella – La Fiorentina prepara la rivoluzione estiva: il reparto che verrà ritoccato più di tutti dovrebbe essere quello difensivo, Pezzella compreso. La notizia

Ore 9:00 Juventus, si pensa anche al ritorno di Marotta – Su La Gazzetta dello Sport ci si interroga sui possibili cambi dirigenziali in casa Juventus per quanto concerne l’area sportiva del club. Quello di Beppe Marotta torna ad essere un nome caldo per il bianconero. La notizia

Ore 8:30 Rivoluzione Juve: Elkann (e Agnelli) hanno scelto Allegri – Sembra ormai tutto pronto per l’Allegri bis. L’ex allenatore della Juventus è stato avvistato a Torino, dove vive con il figlio, e anche se non ci sono stati contatti diretti nelle ultime ore, il presidente Andrea Agnelli ha incontrato Massimiliano di recente in più di un’occasione. La notizia