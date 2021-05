Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.45 – Fiorentina Lazio, Vlahovic per la storia: sulla scia di Batistuta – C’è un traguardo da tagliare, come riporta il Corriere dello Sport: con un gol contro la Lazio, Vlahovic toccherebbe quota 20 gol in un campionato come Batistuta, Kurt Hamrin, Pedro Petrone e Enrico Chiesa tra gli attaccanti viola con almeno venti reti in una stagione in Serie A.

Ore 13.00 – Zaniolo pensa già a Mourinho: reintra la prossima stagione – La Roma vuole preservarlo al meglio per Mourinho che lo voleva con sé anche al Tottenham. A questo punto, senza il ritorno in campo, sembra difficile la convocazione ad Euro2020 da parte di Roberto Mancini che lo ha lanciato, prima dell’esordio in Serie A, con la Nazionale.

Ore 12.10 – Verona, conferenza stampa Juric – Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: le sue dichiarazioni

Ore 12:00 Calciomercato Inter, le big d’Europa su tre gioielli nerazzurri –L’Inter è alle prese con una grave crisi economico-finanziaria che molto probabilmente, oltre al taglio dei costi, sfocerà in un evitabile sacrificio di giocatori. Secondo il Corriere dello SportChelsea, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco sono alla finestra per tre gioielli nerazzurri. La notizia

Ore 11:45 Juventus, si complica la situazione allenatore: destinazione a sorpresa per Allegri – La notizia

Ore 11:30 Real Madrid clamoroso: un big pronto ad essere messo sul mercato –I Blancos sarebbero stufi della situazione di Eden Hazard, pagato 120 milioni di euro dal Chelsea e praticamente mai disponibile. Il rendimento del campione belga in questi due anni è stato disastroso, tanto da convincere il Real Madrid a lasciarlo partire.

Ore 11:15 Cosmi: «Roma? Fui vicinissimo nel 2004. Vi dico la mia sulla Superlega» Le parole

Ore 11:00 Superlega, il comunicato della Juventus: «Minacce e offese inaccettabili» Il comunicato

Ore 10.27 – Cordoba e lo scudetto – L’ex Inter Cordoba ha detto la sua sullo scudetto firmato Conte (CLICCA QUI)

Ore 9.10 – Zoff dice la sua su Juve-Milan – L’ex portiere bianconero parla della sfida di domenica sera (CLICCA QUI)

Ore 8.19 – Inter, in due ai saluti – Due giocatori scelti espressamente da Conte potrebbero partire per risanare il bilancio (CLICCA QUI)