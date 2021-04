Ultime Notizie Serie A: Assemblea di Lega senza Inter, Milan e Juve

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.00 – «Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni»

Ore 13.00 – Oggi pomeriggio, alle 17:30, 17 club di Serie A si incontreranno per una riunione interna straordinaria dopo l’annuncio arrivato nella notte della nascita della Superlega. E lo faranno senza tre club italiani. Juve, Inter e Milan, gli unici tre club italiani che hanno aderito alla nuova competizione, infatti, proprio per questo motivo non parteciperanno all’incontro che si svolgerà oggi pomeriggio alle 17:30.

Ore 11.23 – Ronaldo titolare contro il Parma – Cristiano Ronaldo dovrebbe, con ogni probabilità, tornare in campo contro il Parma: il portoghese, non convocato per la gara contro l’Atalanta per un fastidio ai flessori, è rimasto ai box più per precauzione che per un reale infortunio. Tante gare negli ultimi mesi e lo sforzo extra in nazionale. Come riporta Tuttosport, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere in campo contro il Parma di D’Aversa per riprendere la marcia verso la Champions League.