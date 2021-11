Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.00 – Juventus, Verona è stato uno choc per Allegri: le motivazioni del ritiro – La sconfitta di Verona è stata uno choc per Allegri, ecco le motivazioni dietro al ritiro della Juventus. La notizia

Ore 11.30 – Sampdoria, giocatori contrari al ritiro: Faggiano ha scelto il pugno duro – I giocatori della Sampdoria non volevano andare in ritiro, ma ha prevalso la linea dura di Faggiano. La notizia

Ore 11.10 – Capello: «Ad Allegri avevo detto di non tornare alla Juventus» – Capello parla del momento del calcio italiano, della crisi della Juventus e delle difficoltà di Allegri. Le parole

Ore 10.25 – Lazio, Immobile come Piola: l’attaccante prepara i festeggiamenti – Immobile pensa a come festeggiare il record raggiunto, obiettivo farlo con tutta la Lazio. La notizia

Ore 10.00 – Serie A, Scudetto da una poltrona per due (e mezzo) – Il weekend di Serie A continua a restringere il campo in chiave Scudetto: Napoli, Milan e Inter, what else? L’editoriale

Ore 9.30 – Sampdoria, ricoverato Damsgaard: le sue condizioni – Damsgaard è stato ricoverato in ospedale dopo un attacco febbrile legato al suo infortunio al ginocchio. La notizia

Ore 8.45 – Lazio-Sarri, c’è già aria di rinnovo: incontro per programmare il futuro – È previsto un incontro tra Sarri e Lotito per programmare il futuro e parlare del rinnovo dell’allenatore. La notizia

Ore 8.00 – Juventus, individuati i traditori da Allegri: in 6 ritenuti responsabili – Sono sei i giocatori che stanno rendendo al di sotto secondo Allegri. La notizia