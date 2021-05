Ultime Notizie Serie A: Allegri torna alla Juventus, il Napoli vicino a Spalletti

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.45 – Conte saluta: «Riportato l’Inter dove merita. Circondati da mediocrità» – Antonio Conte ha salutato i tifosi dell’Inter con un commovente messaggio d’addio sul suo profilo Instagram. Il post dell’ex tecnico nerazzurro.

Ore 12.30 – Donnarumma si offre alla Juventus: “like” al ritorno di Allegri – Continueranno a rimbalzare le voci riguardanti un possibile approdo di Gianluigi Donnarumma alla Juventus. Ad alimentare i rumors è lo stesso estremo difensore del Milan che negli scorsi minuti ha aggiunto il proprio “like” alla notizia del ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera.

Ore 12.15 – Allenatore Inter, sfuma anche l’opzione Conceicao: firma col Porto vicina – Come scrive il quotidiano A Bola, il tecnico portoghese ed ex centrocampista dell’Inter sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il Porto. Conceicao dovrebbe firmare un accordo biennale, diventando così l’allenatore più pagato a livello d’ingaggio del campionato lusitano.

Ore 11.20 – Juventus, accordo raggiunto con Allegri: Pirlo esonerato – Massimiliano Allegri ha raggiunto l’accordo con la Juventus per il ritorno in panchina. Come riportato da Sky Sport, i bianconeri e l’allenatore hanno limato gli ultimi dettagli e mancherebbe ora solo l’annuncio.

Ore 10.05 – Inter, addio Conte: la buonuscita solo a determinate condizioni – Nell’accordo per la buonuscita di Antonio Conte dall’Inter ci sarebbero condizioni specifiche. Le condizioni

Ore 9.15 – Inter, Allegri a cena con Zhang ieri sera: l’indiscrezione – Non solo la Juventus, ma anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Massimiliano Allegri. E ieri ci sarebbe stata anche una cena tra l’allenatore e Steven Zhang. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, a breve l’annuncio di Spalletti: chiesta autorizzazione all’Inter per la presentazione – Luciano Spalletti è a un passo dal Napoli. L’allenatore avrebbe chiesto l’autorizzazione all’Inter per partecipare alla conferenza stampa di presentazione. La notizia

Ore 8.20 – Conte Inter, l’addio smaschera il (quasi) fallimento del progetto Suning – L’addio di Antonio Conte all’Inter ha scosso una settimana già di per sé ricca di colpi di scena: il progetto Suning mostra crepe sempre più profonde. L’editoriale