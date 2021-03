Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.44 – Rinnovo Mandzukic – Il Milan attende il rientro di Mario Mandzukic. Il suo rinnovo non è automatico in caso di qualificazione in Champions League. La situazione.

Ore 13.12 – Calciomercato Juventus – Morata, a rischio il riscatto dall’Atletico Madrid: riflessioni in casa Juventus sul futuro dell’attaccante spagnolo. I dettagli.

Ore 12.37 – Dimissioni Prandelli – Cesare Prandelli ha affidato all’ANSA una nota per commentare gli articoli usciti in merito alla sue dimissioni: «Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti».

Ore 12.11 – Handanovic negativo – Samir Handanovic è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Il portiere sloveno torna a disposizione del tecnico dell’Inter Antonio Conte per la gara di campionato contro il Bologna. Nessun aggiornamento su Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Matias Vecino. Il loro ultimo tampone è risultato nuovamente positivo e quindi restano in isolamento.

Ore 11.45 – Milan, 100 milioni in arrivo – Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrevve avere 100 milioni di euro a disposizione la prossima stagione: 50 milioni di euro dalla Champions, 35 il budget messo a disposizione dalla proprietà e 15 quello risparmiato dal mercato di gennaio.

Ore 11.30 – Crotone, parla Cosmi – Serse Cosmi, tecnico del Crotone, parla in vista della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni dell’allenatore in merito alle vittorie con le big a Il Mattino

Ore 11.15 – Napoli, sospiro di sollievo per Mertens – Infortunio che sembra meno grave del previsto, secondo quanto riportato da Sky Sport: Mertens sarebbe stato sostituito solo a scopo precauzionale. Sono attese però le comunicazioni del Belgio in merito alle condizioni dell’attaccante del Napoli

Ore 11.10 – Inter, Conte vuole i 91 punti – Tuttosport pone l’obiettivo dei 91 punti per Conte: con questo traguardo, il tecnico supererebbe se stesso nei suoi due primi anni alla Juventus vincendo due titoli con 84 e 87 punti. Un dato che renderebbe il successo ancora più importante per Conte.

Ore 11.00 – Fiorentina, Iachini punta su Callejon – Sul lato sportivo, Iachini potrebbe rilanciare Josè Maria Callejon: lo spagnolo, arrivato nell’ultimo giorno di mercato con il placet dell’attuale tecnico, potrebbe essere fondamentale nello sprint finale di questa stagione come riporta il Corriere dello Sport.

Ore 10.45 – Roma, tre grandi motivazioni per Fonseca – Paulo Fonseca ha tre motivi per restare aggrappato alla Roma: il rientro degli infortunati, l’Europa League e la classifica corta in Serie A

Ore 10.00 – Cagliari, Ceppitelli e la salvezza – Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha parlato sulle pagine de L’Unione Sarda della stagione dei rossoblù e non solo. Le sue dichiarazioni.

Ore 09.50 – Genoa, Ballardini parla del suo ritorno – Davide Ballardini racconta il suo ritorno al Genoa in un’intervista a Il Secolo XIX. Le sue parole

Ore 09.30 – Napoli, difficoltà per il rinnovo di Insigne – La Gazzetta dello Sport riporta una distanza tra le parti: Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un contratto da 3 milioni di euro ma il calciatore vorrebbe almeno partire dalle cifre attualim, ovvero 4,5 milioni di euro. Parti distanti al momento sulla questione.

Ore 09.10 – Cagliari, il futuro di Nainggolan – Per Radja Nainggolan il prestito scadrà a giugno, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il ninja sarà fondamentale questo finale di stagione.

Ore 08.50 – Sampdoria, parla Quagliarella – Fabio Quagliarella racconta la sua ossessione per il gol a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole

Ore 08.40 – Juventus, Dybala segue Sarri? L’indiscrezione sulla Joya – Come scrive La Gazzetta dello Sport quasi sicuramente la Juve ragiona sulla possibilità di andare in scadenza. La priorità è quella di non perderlo a zero Se Maurizio Sarri torna sulla panchina, magari all’estero, Paulo potrebbe ritrovare proprio il tecnico

Ore 08.20 – Muriel Inter: Conte potrebbe pensare al tridente – La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse dell’Inter per il colombiano e immagina il suo possibile ruolo nella squadra di Conte: da non scartare l’ipotesi che vede i nerazzurri con il tridente, con Muriel insieme a Lautaro Martinez e Lukaku.