Ore 13.00 – La lettera di Ceferin – Il Presidente dell’UEFA Alex Ceferin ha pubblicato una lettera sul sito della federazione, tirando le somme dell’Europeo che sta per concludersi e facendo l’in bocca al lupo alle squadre finaliste. Il testo.

Ore 12.30 – Inter, i giocatori seguiranno la finale in ritiro – I giocatori dell’Inter seguiranno la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra in ritiro ad Appiano Gentile. I dettagli.

Ore 12.00 – I convocati di Italiano – Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro della squadra viola. L’elenco.

Ore 11.30 – Inzaghi punta su Sensi – Il tecnico dell’Inter valuterà attentamente Stefano Sensi nel ritiro ad Appiano Gentile. I dettagli.

Ore 11.00 – Spinazzola si racconta – Leonardo Spinazzola si è raccontato sulle pagine de La Stampa ricordando il terribile infortunio avuto contro il Belgio. Le sue parole.

Ore 10.30 – Le parole di Ulivieri su D’Aversa – Il presidente dell’Associazione Allenatori ha parlato dell’arrivo di Roberto D’Aversa alla Sampdoria. Le sue parole.

Ore 10.05 – Italia Inghilterra, dubbio Immobile per Mancini: il c.t. pensa al falso nove –In vista della finale di questa sera contro l’Inghilterra, Mancini sta pensando se confermare Immobile o proporre un falso nove a sorpresa. La notizia

Ore 9.15 – Italia Inghilterra, i tifosi azzurri daranno battaglia: saranno in 12mila a Wembley – In uno stadio Wembley colorato di bianco e rosso dagli inglesi, i tifosi italiano proveranno a dar battaglia: saranno in circa 12mila. La notizia

Ore 8.40 – Argentina Brasile, la Seleccion vince la Copa America: primo trofeo in Nazionale per Messi – Grazie a una rete di Di Maria nel primo tempo, l’Argentina batte il Brasile in finale di Copa America e conquista il trofeo 28 anni dopo l’ultima volta. La notizia

Ore 8.20 – Italia Inghilterra, comunque vada Mancini e Southgate hanno già vinto – Il grande giorno della finale Italia Inghilterra è arrivato: comunque andrà a finire, Mancini e Southgate hanno già vinto la loro scommessa. L’editoriale