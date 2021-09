Ultime Notizie Serie A: le riforme della Vezzali, Chiesa recuperato

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Vezzali: «Serve una riforma fiscale. Basta limiti sulle scommesse sportive» – La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha parlato delle riforme per aiutare economicamente anche il mondo del calcio. Le parole

Ore 9.15 – Inter, Milito: «Lukaku ha deluso i tifosi. Lautaro un top player, ha preso la strada giusta» – L’ex attaccante dell’Inter Diego Milito ha parlato dell’addio ai nerazzurri di Lukaku e della crescita di Lautaro Martinez. Le parole

Ore 8.40 – Juventus, Chiesa nella mani dei fisioterapisti: le ultime in vista del Milan – Federico Chiesa sta recuperando dal problema al flessore accusato in Nazionale: le ultime in vista del match contro il Milan. La notizia

Ore 8.20 – Di Francesco, Semplici e la sottile linea rossa – Primi avvicendamenti sulle panchine di Serie A: Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici esonerati da Verona e Cagliari. L’editoriale