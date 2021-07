Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Locatelli Juventus, i bianconeri rilanciano: spunta un Superbonus – Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Manuel Locatelli e rilanciano, con Cherubini che avrebbe proposto un Superbonus. La notizia

Ore 9.15 – De Zerbi: «Sono un manciniano. Che emozione i miei ragazzi all’Europeo» – L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato della vittoria dell’Italia all’Europeo arrivata anche grazie ai “suoi” ragazzi del Sassuolo. L’intervista

Ore 8.40 – Calciomercato Napoli, due cessioni per arrivare a Emerson: i dettagli – Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno sempre Emerson Palmieri nel mirino. Per chiudere la trattativa, il club ha individuato le due cessioni da fare. La notizia

Ore 8.20 – Green pass e stadi aperti, non c’è altra strada da percorrere – Entreranno in vigore il 5 agosto le linee guida sull’utilizzo del green pass negli stadi, l’unica soluzione per ridare linfa al calcio italiano. L’editoriale