Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Genoa, le parole di Criscito – Il capitano del Genoa ha parlato in vista del match contro l’Inter. Le sue parole.

Ore 13.00 – Bologna, le conferenze stampa di Mihajlovic – Le parole del tecnico rossoblù alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue parole.

Ore 12.30 – Inter, nessuno positivo tra i giocatori – Ottime notizie per Conte: tutti negativi i tamponi effettuati sui giocatori

Ore 12.00 – Torino, un nuovo positivo al Coronavirus – Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento.

Ore 11.05 – Atalanta, Percassi non ci sta: «L’arbitro era in soggezione. È stato uno shock» – Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Atalanta è tornato a puntare il dito contro l’arbitro Stieler: È stato uno shock, mi sono venuti i brividi: troppo assurdo, una partita rovinata così. Ho pensato: “Non è vero, avrà sbagliato a tirare fuori il cartellino”». L’intervista

Ore 10.25 – Genoa, Perin: «Questo club è la mia vita. Trasformati da Ballardini» – In una intervista a Il Secolo XIX, Mattia Perin ha parlato del suo attaccamento alla maglia rossoblù: «È parte arte della mia vita, sono qui da quando avevo 16 anni. Adesso ne ho 28, l’85% della mia carriera calcistica l’ho vissuta indossando la maglia rossoblù». L’intervista

Ore 9.45 – Cessione Inter, tra Bc Partners e nuovi compratori: due strade da percorrere – In vista della possibile cessione, secondo il Corriere dello Sport, la famiglia Zhang avrebbe di fronte due strade: quella della vendita il più presto possibile e quella dell’attesa legata al business. La notizia

Ore 9.05 – Juventus Napoli, la partita giusta nel momento più sbagliato possibile –Oggi sarà ufficializzata la data del 17 marzo per il recupero della partita tra Juventus e Napoli, dello scorso 4 ottobre. L’editoriale

Ore 8.45 – Juventus, infortunio Dybala: il rientro è ancora lontano – Si allontana il rientro in campo per Paulo Dybala a causa del problema al ginocchio: ecco quando la Joya potrebbe tornare. La notizia

Ore 8.20 – Napoli, De Laurentiis ha deciso: il nuovo ciclo sarà affidato a Sarri – In vista della prossima stagione, come riportato da Tuttosport, il presidente del Napoli avrebbe deciso di puntare tutto su Sarri per la rivoluzione. La notizia

