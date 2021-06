Ultime Notizie Serie A: addio Boniperti, che storia Gattuso

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.30 Serie A in cerca di soldi – Secondo le ultime notizie, la Lega avrebbe chiesto 120 milioni in anticipo a Dazn La notizia.

Ore 11.00 Designato l’arbitro di Italia-Galles – Fischietto al rumeno Hategan I dettagli.

Ore 10.30 Euro 2020, la finale si sposta a Budapest? – Per un incidente diplomatico, la finale dell’Europeo potrebbe non giocarsi più a Londra La notizia

Ore 10.05 – Eriksen operato: impiantato il defibrillatore. Le ultime sul centrocampista – Christian Eriksen è stato operato per installare il defibrillatore automatico: oggi verrà dimesso dall’ospedale. La notizia

Ore 9.15 – Napoli, il rinnovo di Insigne non arriva: tre top club sul 10 della Nazionale – Il Napoli e Lorenzo Insigne non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Tre top club sperano. La notizia

Ore 8.40 – Gattuso, la Fiorentina e Mendes: una bischerata tutta Viola – Incredibilmente è già finito il matrimonio tra Gattuso e la Fiorentina, complice la presenza oscura di Jorge Mendes. L’editoriale

Ore 8.20 – Morto Boniperti, leggenda del calcio italiano e presidente onorario della Juve – Lutto nel mondo del calcio, è morto Giampiero Boniperti. L’ex giocatore e bandiera della Juve è mancato nella notte a causa di un’insufficienza cardiaca. La notizia