Ultime Notizie Serie A: Sarri alla Lazio, Gotti rinnova con l’Udinese

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.20 – Roma, Mourinho: «Sono emozionato, ho sentito grande empatia con i Friedkin» – Il neo allenatore della Roma José Mourinho ha parlato dell’esperienza che lo aspetta nella Capitale. Le parole

Ore 10.45 – Sarri Lazio, la trattativa stava per saltare – Oggi ci sarà l’ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, ma la trattativa stava per saltare. L’indiscrezione

Ore 10.05 – Sampdoria, Dionisi vuole i blucerchiati e prova a convincere l’Empoli – Alessio Dionisi vorrebbe fortemente la panchina della Sampdoria, ma c’è l’ostacolo Empoli. Per questo motivo starebbe cercando di convincere il presidente Corsi. La situazione

Ore 9.15 – Calciomercato Juventus, c’è l’offerta per Locatelli: 25 milioni più una contropartita – Allegri rompe gli indugi per Manuel Locatelli e i bianconeri presentano la prima offerta al Sassuolo per il centrocampista. La notizia

Ore 8.40 – Stadi aperti, gli occhi della Serie A su Euro 2020: obiettivo 40% dei tifosi a fine agosto – Sarà un Europeo con gli stadi aperti a capienza ridotta, ma la Serie A spera di aumentare il pubblico per l’inizio del campionato. La notizia

Ore 8.20 – Busquets, Diego Llorente, Kulusevski: Euro 2020 senza regolarità, altro che covid free – Euro 2020 deve ancora cominciare e già lo spauracchio del covid sta imperversando dopo i recentissimi casi: storia di un torneo che non potrà mai essere “regolare”. L’editoriale