Ultime Notizie Serie A: la Juve pensa a Milenkovic, l’Inter sonda Ribery

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10:00 Ribery mette fretta alla Fiorentina: quattro offerte per il francese –Come riporta la Gazzetta dello Sport il procuratore di Ribery, Davide Lippi, possiede quattro offerte per il francese: due italiane e due estere. Tra le italiane si parla di un sondaggio dell’Inter, mentre la Lazio con Sarri non sembra più interessata.

Ore 9:30 Calciomercato Juve, due colpi in arrivo per blindare la difesa –Con Allegri la Continua a leggere Con Allegri la Juventus tornerà a comandare nella propria metà campo, senza lasciare voragini sulla trequarti che hanno caratterizzato le ultime due stagioni con Sarri e Pirlo. Chiellini, Bonucci e De Ligt saranno confermati, col primo che sarà centellinato.

Ore 9:00 Zhang: «Un orgoglio aver vinto lo Scudetto. Su Conte e Inzaghi…» Le parole



Ore 8:30 Lippi: «Italia? Vi dico chi sarà la sorpresa. I ragazzi sanno vincere» Le parole