Ultime Notizie Serie A: parla Ibrahimovic, Conte frena col Tottenham

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Conte vuole la Premier, ma ora frena col Tottenham: il motivo – La trattativa tra Antonio Conte il Tottenham si sarebbe momentaneamente fermata: il tecnico avrebbe dei dubbi. La notizia

Ore 9.15 – Napoli in Champions, De Laurentiis in contatto con ECA e UEFA: la situazione – Aurelio De Laurentiis sarebbe in contatto diretto con ECA e UEFA per capire le possibilità di un ripescaggio in Champions League con la squalifica della Juventus. La notizia

Ore 8.40 – Ibrahimovic a tutto tondo: «Molto dispiaciuto per Donnarumma. Giroud è il benvenuto» – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del passato, presente e futuro della squadra rossonera. Le parole

Ore 8.20 – Serie A 2021-22 a tutte le ore, un godimento per i malati di calcio – Grandi novità in arrivo per la Serie A 2021-22 che potrebbe essere scaglionata addirittura su dieci orari differenti ogni giornata. L’editoriale