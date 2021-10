Ultime notizie Serie A: Chiellini si racconta, le parole di Mihajlovic

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.05 – Nuovo stadio, Inter e Milan accelerano: tra oggi e domani nuovo incontro col Comune – Inter, Milan e il Comune di Milano hanno deciso di accelerare sul progetto per il nuovo stadio e adesso hanno fretta. La notizia

Ore 11.05 – Chiellini: «L’Europeo mi ha tenuto in piedi. Allegri l’allenatore più importante per me» – Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini si è raccontato in una lunga intervista a DAZN. Le parole

Ore 10.55 – Conferenza stampa Mihajlovic: «Non sono fiducioso su Arnautovic» – L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli. La conferenza

Ore 10.05 – Empoli, Pinamonti: «Migliorato grazie a Conte. Ora voglio la doppia cifra» – L’attaccante dell’Empoli Andrea Pinamonti ha parlato dei suoi obiettivi stagionali con la maglia azzurra. Le parole

Ore 9.15 – Serie A, plusvalenze sospette: la Covisoc indaga su Juventus e Napoli – La Covisoc starebbe indagando su Juventus e Napoli per alcune plusvalenze sospette. La notizia

Ore 8.40 – Napoli capolista, ma il Maradona non si riempie: i motivi dell’assenza dei tifosi – Il Napoli è primo in classifica ma lo stadio Maradona non si riempie: i motivi principali sarebbero due. La notizia

Ore 8.20 – Serie A: il Milan prova la fuga, ma chi capisce gli arbitri è bravo – Il turno infrasettimanale di Serie A regala altri tre punti al Milan di Pioli ma continuano a far discutere arbitri e interpretazioni VAR, questa volta in Venezia-Salernitana. L’editoriale