Ore 12:00 Napoli, sarà Champions se… le possibili combinazioni –Il Napoli di Gattuso vede vicino l’obbiettivo qualificazione in Champions League. Oggi si deciderà il destino della squadra, che dovrà vedersela con Milan e Juventus per soli due posti nella coppa Europea. Ecco le combinazioni che qualificherebbero i partenopei. CONTINUA A LEGGERE

Ore 11:30 Parma, comunicato l’esonero a D’Aversa: out anche il ds Carli –Dopo la sconfitta maturata ieri contro la Sampdoria per 3-0 nell’ultimo turno di campionato e la già matematica retrocessione in Serie B, il Parma ha comunicato a Roberto D’Aversa che non sarà più il tecnico dei gialloblù

Ore 11:00 Juventus, accordo Ronaldo-Agnelli se non arriva il quarto posto –Nel suo contratto non esiste una clausola che gli consenta di svincolarsi dalla Champions, ma avrebbe una sorta di patto d’onore con Agnelli che nell’eventualità, lo lascerebbe andare.

Ore 10:00 Calciomercato Inter, il Real Madrid fa l’offerta per Lautaro: i dettagli e le cifre –Il futuro del Toro potrebbe essere lontano dall’Inter: la società di Florentino Perez avrebbe avanzato un offerta per strappare Lautaro all’Inter, 9 milioni di euro di ingaggio al giocatore e 90 milioni ai nerazzurri (60 cash più il conguaglio di Hakimi)

Ore 9.30 – Domani sarà il giorno decisivo per parlare, decidere e pianificare quale sarà il futuro dell’Inter. Il vertice tanto atteso tra il presidente Zhang, la dirigenza nerazzurra e il tecnico Antonio Conte si svolgerà all’indomani della chiusura del campionato. Le ultime

Ore 9.00 – Un settimo posto più prestigioso rispetto al solito. E non solo perchè le grandi quest’anno sono un po’ tutte lì davanti e le sorprese, a parte la Juventus che rischia di rimanere fuori dalla Champions, sono state poche. CONTINUA A LEGGERE

Ore 8.30 – Rolando Mandragora è una delle note più liete del Torino 2020-21. Il suo arrivo a gennaio ha ridato equilibrio e tecnica ad un reparto, il centrocampo, con poche certezze, forse solo Rincon. L’approfondimento

Ore 8.00 – Stasera ci si gioca l’ultimo traguardo della stagione in Serie A. Una tra Juventus, Milan e Napoli rimarrà fuori dalla prossima Champions League e finirà in Europa League con una differenza di guadagno di circa 25 milioni di euro. CONTINUA A LEGGERE