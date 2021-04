Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.50 – Roma Atalanta, i convocati di Fonseca: c’è Pellegrini – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questo pomeriggio contro l’Atalanta. Rientra Pellegrini, mentre c’è il giovane Darboe al posto dello squalificato Diawara a centrocampo. I convocati

Ore 12.05 – Napoli Lazio, i convocati di Gattuso: c’è Elmas dopo i problemi in allenamento – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro la Lazio. Presente Eljif Elmas, dopo i problemi in settimana in allenamento con Gattuso che lo avevo allontanato dal campo di gioco. I convocati

Ore 11.20 – Superlega, Gravina: «Agnelli dovrà spiegarmi le sue ragioni» – Gabriele Gravina ha parlato di Andrea Agnelli e del progetto Superlega nato e poi crollato in pochi giorni. Le parole

Ore 10.40 – Dimissioni Scaroni dal Consiglio di Lega Serie A: l’indiscrezione – Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, potrebbe rassegnare le sue dimissioni dal Consiglio della Lega di Serie A. La notizia

Ore 09.45 – Juventus, rivoluzione in dirigenza? Lippi insieme a Giuntoli – Rivoluzione in arrivo in casa Juve? Il Mattino oggi in edicola lancia una clamorosa indiscrezione: Lippi e Giuntoli potrebbero prendere parte alla rivoluzione tecnica nella dirigenza. Non solo il possibile cambio al vertice, con le possibili dimissioni di Agnelli e Alessandro Nasi alla presidenza.

Ore 09.10 – Milan volata Champions: ora contano gli scontri diretti – La sconfitta contro il Sassuolo ha lanciato in casa Milan un chiaro campanello d’allarme. I rossoneri, ora, hanno l’obbligo di vincere negli scontri diretti, a partire da lunedì contro la Lazio. Ecco il calendario del Diavolo e delle rivali nelle ultime sei giornate. Il calendario

Ore 08.50 – Boniek: «Super League gestita da dilettanti. Agnelli? Mi viene da ridere» – Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA ed ex grande attaccante, ha parlato al Corriere dello Sport della Super League. Le sue parole

Ore 08.30 – Juventus, Agnelli presidente in bilico? John Elkann riflette – Come rivela La Gazzetta dello Sport, il presidente starebbe riflettendo sul suo futuro e probabilmente maggio sarà il mese decisivo: l’ultima parola spetterà a John Elkann. Il sostituto “naturale” sarebbe Alessandro Nasi, ma in lizza anche Evelina Christillin.

