Ultime Notizie Serie A: le parole di Conte, Meret rinnova il contratto

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.29 Nazionale, parla Gravina – L’orgoglio del presidente FIGC dopo il passaggio del turno degli Azzurri Le parole.

Ore 13.00 Luis Enrique litiga con la Federazione spagnola – Caos interno per le Furie Rosse dopo il pareggio con la Polonia La situazione.

Ore 12.20 Italia da record anche in tv – Boom di spettatori contro il Galles, 69% di Share I dettagli.

Ore 12.00 Caso Suarez, 4 rinvii a giudizio – C’è l’avvocato della Juventus La notizia.

Ore 11.20 Donnarumma, visite mediche per il Psg in corso – Il portiere azzurro è a Roma per ottenere l’idoneità per il trasferimento a Parigi I dettagli.

Ore 9.45 – Allegri vara la linea verde – Sarà un centrocampo under 24 quello della Juve di Allegri. Ecco tutti i nomi sul tavolo.

Ore 9.30 – A tutto Conte – L’ex tecnico dell’Inter ha parlato a Radio Anch’Io Sport toccando diversi argomenti. Queste le sue dichiarazioni.

Ore 9.15 – Meret pronto a rinnovare – Il portiere italiano è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Napoli. I dettagli.

Ore 9.00 – Inzaghi scalpita – Il tecnico dell’Inter non vede l’ora di iniziare ed è in contatto continuo con Marotta ed Ausilio. I dettagli.

Ore 8.30 – Ranieri analizza l’Italia – L’ex tecnico della Sampdoria analizza la squadra di Mancini dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.