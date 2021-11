Ultime Notizie Serie A: il calcio piange Galeazzi, Immobile all’Olimpico

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.10 – Mondo dello sport in lutto, è morto Giampiero Galeazzi – A 75 è morto Giampiero Galeazzi, storico giornalista e commentatore di imprese italiane. La notizia

Ore 12.20 – Lazio, Hysaj: «Sarri non è cambiato. Qui investono per il meglio» – In un’intervista Hysaj racconta il suo periodo alla Lazio e il rapporto con Maurizio Sarri. Le parole

Ore 11.40 – Inter, Eriksen programma il futuro: il piano per tornare a giocare – Christian Eriksen pianifica il futuro per tornare a giocare: il danese sta definendo il programma di recupero. La notizia

Ore 11.00 – Lazio, infortunio Immobile: l’attaccante stasera all’Olimpico, esami rinviati – L’attaccante non giocherà ma sarà comunque all’Olimpico per sostenere gli Azzurri. Esami rimandati. La notizia

Ore 10.15 – Genoa, Blazquez: «Cambieremo il modo di fare calcio. Lo stadio una priorità» – Il dirigente di 777 Partners Blazquez ha parlato del lavoro che verrà fatto in casa Genoa. Le parole

Ore 9.15 – Inter, infortunio Vidal in Nazionale: fuori in barella in Paraguay-Cile – Fiato sospeso in casa Inter per le condizioni di Vidal, uscito in barella per infortunio nel corso di Paraguay-Cile. La notizia

Ore 8.40 – Italia Svizzera, Sacchi: «Dobbiamo governare la partita. Belotti un lottatore» – L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato in vista di Italia-Svizzera di questa sera. Le parole

Ore 8.20 – Italia-Svizzera: Mancini lancia il Gallo, Yakin in versione Fox – Italia-Svizzera è snodo cruciale nelle qualificazioni a Qatar 2022, gli Azzurri si affidano agli spalloni del Gallo Belotti. L’editoriale