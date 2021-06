Ultime Notizie Serie A: Ancelotti al Real, Costacurta consiglia Raspadori

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14:00 Costacurta: «All’Europeo si decide il Pallone d’Oro. Ieri ho chiamato Mancini per…» LE PAROLE

Ore 13:30 Euro2020, a raccontare il cammino azzurro ci saranno Caressa e Bergomi –Lo ha annunciato il direttore di SkySport, Federico Ferri, durante la conferenza stampa di presentazione ad Euro2020.

Ore 13:00 Tutti pazzi per Messias, è corsa a tre per il fantasista del Crotone –Come riporta il Corriere dello Sport il classe 1991 piace tanto anche al Genoa, oltre che al Cagliari, ma nella corsa si è inserita pure la neopromossa Salernitana. Sarà un estate rovente sul mancino brasiliano

Ore 12:30 Allenatore Real Madrid, Ancelotti torna in panchina: ore decisive –Come riporta il quotidiano spagnolo Marca il nuovo tecnico del Real Madrid sarà Carlo Ancelotti. La società madridista ha accelerato la chiusura dell’affare perchè non vuole aspettare ulteriormente per programmare la prossima stagione. Nelle prossime ore verrà annunciato il suo acquisto.

Ore 11.45 – UFFICIALE Sampdoria, Quagliarella rinnova fino al 2022 – Attraverso un comunicato ufficiale, la Sampdoria ha annunciato il rinnovo di contratto di Fabio Quagliarella fino al 2022. Il comunicato

Ore 11.15 – Superlega, sms di pace di Agnelli a Ceferin: la reazione del presidente UEFA – Andrea Agnelli avrebbe inviato un sms di riappacificazione a Ceferin dopo il caso Superlega: la reazione del presidente della UEFA. La notizia

Ore 10.35 – Serie A, DAZN svela il prezzo del nuovo abbonamento – Dalla prossima stagione, la Serie A sarà su DAZN: l’emittente ha svelato il prezzo del nuovo abbonamento. La notizia

Ore 10.05 – Sampdoria, Ferrero esce allo scoperto: «Basta strapagare gli allenatori…» – A Il Secolo XIX, Massimo Ferrero esce allo scoperto sulla questione relativo al nuovo allenatore della Sampdoria. Le parole

Ore 9.15 – Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis propone un milione in meno, c’è distanza – In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Lorenzo Insigne. Tra le parti c’è una grande distanza, se ne riparlerà dopo l’Europeo. La notizia

Ore 8.40 – Inter, Lukaku: «Lavoro, sudore e sacrificio: i segreti del nostro scudetto» – Romelu Lukaku ha parlato, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, della conquista dello scudetto con l’Inter e del suo rapporto con Jay-Z. Le parole

Ore 8.20 – Nazionale U21 che peccato, ma la missione “serbatoio” è compiuta – Una cocente delusione quella che ci ha fatto vivere la Nazionale U21, eliminata ai supplementari dalla fase finale degli Europei. L’editoriale