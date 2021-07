UFFICIALE: Marco Alia lascia la Lazio, va in prestito al Monterosi

Altro colpo in uscita per la Lazio, che saluta il portiere Marco Alia: l’abanese si trasferisce in prestito al Monterosi

La Lazio continua il proprio lavoro sul mercato in uscita e piazza un altro colpo per sfoltire la rosa. Dopo l’addio a titolo definitivo di Kalaj, il club biancoceleste saluta anche Marco Alia: il portiere albanese si trasferisce ufficialmente al Monterosi in prestito. A dare l’annuncio è lo stesso club di Serie C con un comunicato sul proprio sito web.

«Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Lazio le prestazioni sportive del portiere Marco Alia, classe 2000, nazionale under 21 albanese».