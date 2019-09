UFFICIALE – Luiss, Ledesma nuovo allenatore: l’argentino al posto di un ex Lazio

La Luiss ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver affidato la propria squadra di calcio, che milita in Promozione, a Ledesma

La Luiss, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha ufficializzato l’arrivo di Cristian Ledesma come nuovo allenatore della propria squadra, che milita in Promozione. L’argentino succede ad un altro ex Lazio, Roberto Rambaudi. Di seguito, l’intero comunicato: «La stagione sportiva è alle porte ed è tempo di annunci importanti: Christian Daniel Ledesma è il nuovo allenatore della squadra di Calcio Promozione. Nella sua carriera, Ledesma ha vestito le maglie di Boca Juniors, Lecce, Lazio, Santos, Panathinaikos, Ternana e Lugano, vantando nel suo curriculum anche una presenza con la Nazionale Italiana di calcio. Recentemente ha dato il via a un progetto formativo, inaugurando la Ledesma Academy Green Club a Roma».

DIRETTORE – Paolo Del Bene, direttore dell’Associazione Sportiva Luiss, ha commentato così l’arrivo del tecnico: «Siamo felici di continuare con Christian l’ottimo lavoro iniziato con mister Roberto Rambaudi, che ringraziamo per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti. Ledesma dovrà trasferire alla squadra le qualità che lo hanno contraddistinto da giocatore: serietà, impegno e capacità professionali. Queste sue doti stimoleranno la crescita dei nostri ragazzi».