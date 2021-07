UFFICIALE: Kalaj lascia la Lazio, è un nuovo giocatore della Carrarese

Sergio Kalaj lascia ufficialmente la Lazio: il difensore albanese è un nuovo giocatore della Carrarese. L’annuncio del club toscano

Nuovo colpo in uscita per il mercato della Lazio, che saluta ufficialmente Sergio Kalaj. Il difensore albanese, capitano della propria Nazionale Under-21, si trasferisce alla Carrarese a titolo definitivo per i prossimi due anni.

«Sergio Kalaj, nuovo pilastro della difesa azzurra» ha scritto il club toscano sul proprio profilo Twitter, dando l’annuncio dell’acquisto del giocatore.