UFFICIALE Euro 2020, Roma è tra le città ospitanti

La Uefa ha ufficializzato la presenza di Roma fra le città che ospiteranno l’Europeo. La decisione è stata presa in seguito alla conferma da parte della FIGC e del Governo dell’apertura dello stadio dell’Olimpico per il 25% della sua capienza.

Roma ospiterà la gara inaugurale di Euro 2020 fra Italia e Turchia oltre ad altre tre partite, tra cui un quarto di finale.

🏟️ 🇮🇹 UEFA has today received confirmation that Rome’s Stadio Olimpico is guaranteed to have at least 25% capacity for this summer’s #EURO2020 tournament.

Full story: 👇

— UEFA (@UEFA) April 14, 2021