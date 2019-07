Andreas Karo è un nuovo giocatore della Salernitana

La settimana scorsa ha firmato il suo contratto con la Lazio, ma come era già stato annunciato, Andreas Karo giocherà per un anno in Serie B con la maglia della Salernitana. In serata è arrivato il comunicato ufficiale del club granata: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’96 Andreas Karo».