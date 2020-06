UEFA, l’Europa League si sposta in Germania: finale a Colonia il 21 agosto

Come confermato dal vice segretario Marchetti, la UEFA Europa League cambia sede, e si svolgerà interamente in Germania

La Uefa Europa League terminerà in Germania: questo è quanto confermato dal vice segretario Giorgio Marchetti. Le gare si svolgeranno dal 5 al 21 agosto, e le città ospitanti saranno: Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Inoltre, tutti i turni si disputeranno in gara secca, niente più doppio incontro, quindi. La finale è prevista per il 21 agosto a Colonia, slittando così le sedi già stabilite per quest’anno e per i prossimi anni.