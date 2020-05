Arriva il chiarimento della UEFA: «Non menzionate le modifiche d’accesso»

Il Presidente della UEFA Ceferin ha rilasciato, nelle scorse ore, un’intervista in cui sono state annunciate alcune novità riguardo l’accesso alle coppe europee per la prossima stagione.

A quanto pare però le dichiarazioni sono state fraintese e quindi l’organo continentale, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto chiarire la questione: «Per quanto riguarda il modo in cui sono state riportate alcune dichiarazioni in un’intervista a Bein Sports, la UEFA desidera chiarire che il presidente Ceferin ha affermato che i club delle leghe che sono state annullate in questa stagione dovrebbero essere ancora pronti a giocare i turni di qualificazione per la prossima stagione secondo la lista di accesso corrente. Non ha menzionato né accennato a nessuna modifica all’elenco di accesso alle competizioni UEFA per club».

1/2 With regard to the way some quotes in an interview with beIN have been reported, UEFA wishes to make clear that President Čeferin said that clubs from leagues which were abandoned in this season would still need to be ready to play qualification rounds for next season…

