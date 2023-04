UEFA, Ceferin: «Presto ci sarà un tetto salariale per tutti i club»

Il presidente della UEFA, annuncia una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio

Intervenuto ai microfoni di Rmc Sport, il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha parlato di una grossa ed importante novità che potrebbe essere inserita all’interno del panorama calcistico europeo.

LE PAROLE- «Penso che in futuro dovremo pensare seriamente al tetto salariale. Infatti, se i budget raggiungono i massimi, l’equilibrio della concorrenza diventa problematico. Non si tratta dei proprietari, ma del valore della competizione, perché se cinque club vincono ancora, non ha più senso. Ho già parlato con i rappresentanti della Commissione europea, stiamo cercando di fare le cose, ma questo deve essere un accordo collettivo tra ogni lega e la UEFA, perché se lo facciamo e le altre leghe non lo fanno, non ha senso. Penso che sia la cosa più importante. E sorprendentemente, tutti sono d’accordo. I grandi club, i piccoli club, i club pubblici, i miliardari, i club privati, tutti sono d’accordo»