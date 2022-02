UEFA, Ceferin: «Il Mondiale ogni due anni? Ecco cosa penso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente dell’UEFA, Ceferin, è tornato a parlare della possibilità di disputare il Mondiale ogni due anni. Le sue dichiarazioni

Il presidente dell’UEFA, Ceferin, è tornato a parlare della possibilità di disputare il Mondiale ogni due anni. Le sue parole a Le Journal du Dimanche:

MONDIALE – «Giocarlo ogni due anni accadrà ne sono certo ma sarà una sciocchezza. Distruggerebbe il calcio. Non è solo un male per l’Europa ma per tutti. E’ incredibile che la FIF possa proporre questa cosa ai giocatori che già devono sopportare un carico pesante. Non sono sicuro che capiscano questo ma sono convinto che sentiranno il rifiuto di tutti gli appassionati».