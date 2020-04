UEFA, Ceferin: «Con il tempo anche il calcio tornerà alla normalità»

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato della situazione di emergenza legata al Coronavirus nel mondo

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus durante il centenario della Federcalcio del suo Paese d’origine, quella slovena. Ecco le sue parole:

«Il Coronavirus ha blindato la società e fermato tutto, calcio compreso. Ci saranno ovviamente delle conseguenze, ma il calcio è energia positiva e scuola di vita, alla gente piace seguirlo e adesso che non c’è mi manca molto. Non ho paura per il futuro di questo sport e non sono d’accordo con le previsioni apocalittiche di chi dice che non ci saranno più eventi di massa. Ci vorrà chiaramente del tempo affinché le cose tornino normali, ma ne usciremo».