Udinese, Marino: «De Paul è sulla bocca di tutti, ma vogliamo trattenerlo»

Prima di Inter-Udinese, Marino – diesse bianconero – ha parlato del futuro di De Paul: tante le pretendenti sul giocatore

Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Ecco le sue parole sul futuro di De Paul:

«Ovviamente è un giocatore che è sulla bocca di tutti. Noi abbiamo la voglia e la forza per poterlo trattenere ma se si presentasse per lui un’occasione irrinunciabile, allora noi non potremmo trattenerlo con la forza».